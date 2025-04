Doom: The Dark Ages z wyjątkowymi kontrolerami Xbox. Doom Slayer byłby zachwycony!

fot. Xbox

Doom: The Dark Ages to bez wątpienia jedna z najważniejszych premier dla Bethesdy i Microsoftu w tym roku. Nic więc dziwnego, że firmy postanowiły odpowiednio to uczcić, zapowiadając dodatkowe akcesoria do konsoli Xbox, które mogą przypaść do gustu fanom marki.

Na łamach Xbox Wire pojawił się wpis, w którym zaprezentowano limitowane edycje kontrolerów inspirowanych grą Doom: The Dark Ages. Zainteresowani mogą sięgnąć zarówno po klasyczny model, jak i droższy wariant Elite Series 2, oferujący dodatkowe funkcje. Ten pierwszy jest już dostępny, drugi zaś zadebiutuje 25 kwietnia. W sprzedaży dostępna jest również oficjalna "okładka" (wrap) na konsolę Xbox Series X.

Doom: The Dark Ages - kontrolery i wrap na konsole Xbox Series X Zobacz więcej

Tak wyglądają ceny poszczególnych produktów w polskim Microsoft Store: