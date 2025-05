Aktorka z The Bear w obsadzie Spider-Mana 4. Czy to może mieć związek z MJ?

Sony/Marvel

Reklama

Portal Deadline potwierdził, że Lisa Colon-Zayas dołączyła do obsady filmu Spider-Man: Brand New Day. Negocjacje zostały już zakończone, jednak szczegóły dotyczące jej roli nie zostały ujawnione. Przypomnijmy, że aktorka zdobyła nagrodę Emmy za swoją rolę jako Tina Marrero w serialu The Bear. Ostatnio użyczała głosu jednej z postaci w filmie Istoty Fantastyczne.

fot. Chuck Hodes / FX Networks

Spider-Man 4 - co może oznaczać rola Lisy Colon-Zayas?

Internauci już spekulują na platformie X, że - z uwagi na kolor skóry aktorki - postać Lisy Colon-Zayas może być powiązana z MJ (Zendaya) lub Milesem Moralesem. Od dłuższego czasu mówi się o potencjalnym debiucie aktorskim bohatera, którego dobrze znamy z animacji Sony.

Rzeczywiście oczekuje się, że Zendaya wraz z Jacobem Batalonem wrócą do uniwersum Spider-Mana. Scooper MyTimeToShineHello zaznacza, że aktorka faktycznie pojawia się w filmie, ale jej czas ekranowy jest porównywalny z tym, ile go otrzymała w filmie Spider-Man: Homecoming. Nie jest to szczególnie zaskakujące, ponieważ jako student college'u Peter Parker zapewne będzie miał nową grupę znajomych. Dodatkowo Marvel Studios może jeszcze poczekać zanim bliscy Pajączka przypomną sobie, kim on jest.

Premiera filmu Spider-Man: Brand New Day została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.

Zobacz także: Plany na filmowego Sentry’ego uległy zmianie. Wszystko przez… Spider-Mana

Wzrost postaci Marvela i DC