Finishing Move przejmuje pałeczkę. Soundtrack z Doom: The Dark Ages już w sieci

fot. Bethesda

Reklama

Muzyka to istotna część serii Doom i nie inaczej jest w przypadku nowej odsłony, czyli The Dark Ages. Tym razem za ścieżkę dźwiękową odpowiada zespół Finishing Move, a nie Mick Gordon, którego utwory można było usłyszeć w poprzedniczkach z 2016 i 2020 roku.

Kompletny soundtrack z Doom: The Dark Ages, na który składa się 35 utworów trwających ponad 2 godziny, jest już dostępny na platformie YouTube. Możecie przesłuchać go poniżej. Zapowiedziano również, że już wkrótce będzie on dostępny do odsłuchania również w serwisie streamingowym Spotify.

Utwory Infernal Chasm czy Unchained Predator ze swoimi mięsistymi riffami mają potencjał, by dorównać takim klasykom jak BFG Division czy The Only Thing They Fear is You - napisaliśmy w naszej recenzji.

Doom: The Dark Ages - recenzja gry

Premiera Doom: The Dark Ages już 15 maja 2025 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Tego samego dnia gra trafi również do katalogu usługi Xbox Game Pass.