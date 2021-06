Twórcy serii DOOM nie próżnują. Nowa gra z kategorią wiekową

fot. Bethesda

Australijski organizacja zajmująca się przyznawaniem kategorii wiekowych oceniła grę Project 2021B. Za jej stworzenie odpowiada id Software, odpowiadające m.in. za sukces serii Doom. Po świetnym Eternal gracze zastanawiają się, co będzie kolejnym tytułem studia. Na odkrycie tej tajemnicy będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać, bo nazwa kodowa to jedyne, co na ten moment wiadomo.

Project 2021B, jak aktualnie nazywa się gra, ma trafić na kilka platform, a jej treści uznano za niezalecane dla osób poniżej 15 roku życia. Wspomniano także o interakcjach online. Na tym informacje się kończą.

https://twitter.com/gematsucom/status/1409583980878307333

Pewną wskazówką może być jednak nazwa kodowa - na początku roku kategorię wiekową otrzymał Project 2021A, który ostatecznie okazał się być grą Doom 3 VR Edition. Być może i tym razem chodzi o port jakiejś innej, znanej produkcji, szykowany pod urządzenia VR.