Kraina Oz, ale wyjęta z horroru. Pierwsze zdjęcia z nowego filmu

Wicked niedługo otrzyma drugą, finałową część, ale to nie oznacza końca krainy Oz. Dorothy: The Haunting of Oz​ to nowy debiutancki projekt pełnometrażowy, który ma być mariażem różnych gatunków i motywów, w tym przerażającego horroru. Oto pierwsze zdjęcia.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Dorothy: The Haunting... 
zdjęcia
Dorothy: The Haunting of Oz - zdjęcia fot. Buddy Pictures
Już wkrótce premiera nowego Wicked, na którą czeka cały świat. To jednak nie koniec produkcji powiązanych z fantastyczną krainą Oz. 22-letni reżyser, scenarzysta i producent, Elijah J. Alvarez, produkuje Dorothy: The Haunting of Oz, swój pełnometrażowy projekt, który ma zadebiutować w 2026 roku i być połączeniem psychologicznego thrillera, paranormalnego slashera, historii o dojrzewaniu i science fiction. Poruszy wątki traumy wielopokoleniowej, potęgi mitu czy tego, jak ważna jest znajomość samego siebie.

Dorothy: The Haunting of Oz - zdjęcia

Oto pierwsze zdjęcia z filmu, które pokazują przerażające wersje postaci z krainy Oz. Czy to będzie nowe Puchatkowersum?

Dorothy: The Haunting of Oz - zdjęcia

Dorothy: The Haunting of Oz - zdjęcia
fot. Buddy Pictures
Dorothy: The Haunting of Oz - opis fabuły

Akcja filmu dzieje się w noc Halloween. Historia śledzi losy koszykarzy z drużyny uczelnianej, którzy stają się ofiarami przerażających wersji postaci z krainy Oz. Wydarzenia mają miejsce na kampusie, który zmienia się w istne pole bitwy. Koszmarne wizje krainy Oz odsłaniają kolejne pokłady wewnętrznego cierpienia. Gdy mroczne sekrety wychodzą na jaw, studenci stają się ofiarami i myśliwymi jednocześnie, pochłonięci przez własne demony.

W obsadzie znajduje się: Michael Sullivan, Logan Laurel, Heidi Appe, Melissa Foster, Aaron Byrd, Rocky Velasco, Angela Michaela, Yvonne Orozco oraz Ava Barone.

Źródło: bloody-disgusting.com

Wiktor Stochmal
Tagi:  Dorothy: The Haunting... 
zdjęcia
