Kraina Oz, ale wyjęta z horroru. Pierwsze zdjęcia z nowego filmu
Wicked niedługo otrzyma drugą, finałową część, ale to nie oznacza końca krainy Oz. Dorothy: The Haunting of Oz to nowy debiutancki projekt pełnometrażowy, który ma być mariażem różnych gatunków i motywów, w tym przerażającego horroru. Oto pierwsze zdjęcia.
Już wkrótce premiera nowego Wicked, na którą czeka cały świat. To jednak nie koniec produkcji powiązanych z fantastyczną krainą Oz. 22-letni reżyser, scenarzysta i producent, Elijah J. Alvarez, produkuje Dorothy: The Haunting of Oz, swój pełnometrażowy projekt, który ma zadebiutować w 2026 roku i być połączeniem psychologicznego thrillera, paranormalnego slashera, historii o dojrzewaniu i science fiction. Poruszy wątki traumy wielopokoleniowej, potęgi mitu czy tego, jak ważna jest znajomość samego siebie.
Dorothy: The Haunting of Oz - zdjęcia
Oto pierwsze zdjęcia z filmu, które pokazują przerażające wersje postaci z krainy Oz. Czy to będzie nowe Puchatkowersum?
Dorothy: The Haunting of Oz - opis fabuły
Akcja filmu dzieje się w noc Halloween. Historia śledzi losy koszykarzy z drużyny uczelnianej, którzy stają się ofiarami przerażających wersji postaci z krainy Oz. Wydarzenia mają miejsce na kampusie, który zmienia się w istne pole bitwy. Koszmarne wizje krainy Oz odsłaniają kolejne pokłady wewnętrznego cierpienia. Gdy mroczne sekrety wychodzą na jaw, studenci stają się ofiarami i myśliwymi jednocześnie, pochłonięci przez własne demony.
W obsadzie znajduje się: Michael Sullivan, Logan Laurel, Heidi Appe, Melissa Foster, Aaron Byrd, Rocky Velasco, Angela Michaela, Yvonne Orozco oraz Ava Barone.
Źródło: bloody-disgusting.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Her Story
12
lis
Summer Time Machine Blues
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1974, kończy 51 lat