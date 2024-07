Tak wygląda nowy ekranowy Drakula. Legendarny wampir pozuje w zbroi

Fot. Materiały prasowe/Deadline

Drakulę już wiele razy starano się pokazać na ekranie, z różnym skutkiem. Tym razem adaptacji jego historii podejmie się Luc Besson, który na koncie ma takie produkcje jak Leon zawodowiec, Joanna d'Arc, Piąty element czy Artur i Minimki. W legendarnego wampira wcieli się za to Caleb Landry Jones, którego możecie znać z roli Banshee w filmie X-Men: Pierwsza klasa. Na pierwszym zdjęciu z planu, które zobaczycie poniżej, aktor pozuje w imponującej zbroi.

Tak wygląda nowy ekranowy Drakula

Drakula Luca Bessona - informacje

Nowa adaptacja nazywa się Dracula: A Love Tale. Jest opisywana jako „wysokobudżetowa rekonstrukcja” originu legendarnego wampira.

„To całkowicie romantyczne podejście” - opisał sam Luc Besson. -„Książka Brama Stokera ma romantyczną stronę, która do tej pory nie została zbyt zgłębiona. To historia miłosna mężczyzny, który czeka 400 lat na reinkarnację swojej żony. I to właśnie serce tej opowieści - czekanie przez wieczność na powrót swojej miłości.”

Warto też wspomnieć, że to nie pierwsza współpraca Luca Bessona i Caleba Landry'ego Jonesa. W 2023 roku aktor zagrał w jego DogManie.

Poza Jonesem w obsadzie są również: Zoë Bleu jako Elisabeta i jej XIX-wieczne alter ego, Mina; Matilda De Angelis jako najlepsza przyjaciółka Miny; Christoph Waltz jako "kapłan polujący na wampiry, który jest o jeden krok za Drakulą" (prawdopodobnie jakaś wersja Van Helsinga).