Matczyna miłość wystawiona na próbę. Pierwsze zdjęcia z Echo Valley

Echo Valley to film, który skupi się na relacji matki i córki – nie zabraknie trudnych tematów i skłaniających do refleksji pytań – jak daleko można się posunąć, gdy chodzi o bliską osobę? Reżyserem jest Michael Pierce, który już wcześniej realizował inne filmy o podobnej tematyce – matki z córką (Beast) czy ojca z synami (Encounter). Za scenariusz odpowiadał zaś Brad Inglesby, który na pierwszym planie umieścił relacje rodzinne, jednak zamknął je w trzymającym w napięciu thrillerze.

Główne role zagrają Sydney Sweeney i Julianne Moore – są one w zupełnie innych punktach swoich karier, ale obie wcielą się w skomplikowane, skrywające wiele sekretów i emocji bohaterki.

Historia z Reddita doczeka się adaptacji kinowej. Sydney Sweeney w roli głównej

Echo Valley – fabuła, data premiery

Kate (Julianne Moore) zmaga się z żałobą po stracie partnera. Pozostaje w odizolowaniu na swojej farmie w Pensylwanii, gdzie opiekuje się końmi i udziela lekcji jazdy konnej. To matka zmagającej się z uzależnieniem i sprawiającej kłopoty Claire (Sydney Sweeney). Pewnego dnia córka pojawia się w progu drzwi cała we krwi należącej do kogoś innego. Kate musi zdecydować, jak daleko się posunie, by chronić swoje dziecko.

Premiera filmu Echo Valley w serwisie Apple TV+ została zaplanowana na 13 czerwca.