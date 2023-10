Nowy "krwawy, seksowny i potworny" Drakula. Oto intrygująca zapowiedź Impaler

Kickstarter, Matt Wagner i Kelley Jones

Reklama

Drakula to tytuł XIX-wiecznej gotyckiej powieści Brama Stokera, a zarazem imię jej głównego bohatera - wampirzego arystokraty, który z czasem na stałe wszedł do kanonu popkultury i doczekał się wielu różnych interpretacji w filmach, serialach i powieściach graficznych. Teraz nadszedł czas na kolejną próbę opowiedzenia jego legendy. I to nie byle jaką, bo jej autorami będzie dwoje komiksowych weteranów: scenarzysta Matt Wagner i rysownik Kelley Jones. Zobaczcie szczegóły projektu poniżej.

Nowy "krwawy, seksowny i potworny" Drakula

Matt Wagner i Kelley Jones pracują na trylogią komiksów o Drakuli, które razem będą miały 112 stron. Pierwsza część będzie nosiła tytuł Dracula — Book 1: The Impaler.

Matt Wagner zapowiada:

Nasza wersja Draculi jest krwawa, seksowna i potworna. To w dużej mierze horror, głęboko zakorzeniony w powieści Stokera. Nie jest to jednak kolejna komiksowa adaptacja jego książki. Przedstawimy nigdy wcześniej nieopowiedziane historie, kryjące się za tą legendą, złowieszcze opowieści, ukryte w cieniu oryginalnej powieści.

Impaler ma pokazać krwawą historię Drakuli, ze szczególnym naciskiem na jego powiązania z Scholomance i Szatanem. Komiks pokaże, jak bohater stał się legendarnym władcą nieumarłych, a jednocześnie jest zwieńczeniem 30-letniej przyjaźni pomiędzy twórcami.

Impaler - intrygująca zapowiedź komiksu

Dracula — Book 1: The Impaler

Postępy możecie sprawdzać na ich Kickstarterze.