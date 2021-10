Dragon Ball Super: Super Hero - fragment filmu anime z New York Comic Con 2021

fot. materiały prasowe

Dragon Ball Super: Super Hero ma przede wszystkim pokazać, że Pan, córka Gohana zacznie trening pod okiem samego Szatana Serduszko. Wiele wskazuje na to, że osiągnie formę Super Saiyanki. Na ekranie zobaczymy również Krillina, Bulmę, Dendego, Korina i znanych złoczyńców.

Nie wiadomo, czy Pan poza szkoleniem będzie uczestniczyć w walce na poważnie. Nie jest to też pierwsza dziewczyna osiągająca poziom Super Saiyanki. Do tej pory były to również Caulifla i Kale.

Dragon Ball Super: Super Hero - klip

W nowym filmie twórcy wykorzystują również animację komputerową. Ta informacja zmroziła krew w żyłach fanów, ale teraz możemy ocenić, jak do tego podeszli.

Dragon Ball Super: Super Hero - premiera w japońskich kinach w 2022 roku.