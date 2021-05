Super Dragon Ball Heroes - Turles w formie Evil Saiyanina. Vegeta z nową mocą?

fot. comicbook.com / Toei Animation

Super Dragon Ball Heroes jest spin-offem Dragon Ball Super, który promuje grę karcianą i gry wideo o tej samej nazwie. Odcinki tego serialu anime wydawane są bezpośrednio przez Internet (tzw. ONA lub Web anime). Anime opowiada dalszy ciąg historii po Turnieju Mocy z Dragon Ball Super.

W marcu 2021 zadebiutował nowy arc pt. New Space-Time War Arc. 9 maja do sieci trafi trzeci epizod z tego wątku. W nim zobaczymy nowe oblicza dwóch postaci, które możemy zobaczyć na promujących grafikach.

Turles, który wygląda jak Goku i był też głównym antagonistą w filmie Dragon Ball Z: Tree of Might z 1990 roku będzie walczyć wraz z Cumberem przeciwko Vegecie. Na grafice widzimy go przemienionego w Evil Saiyanina z długimi włosami, co przypomina formę Super Saiyanin 3 Pełna Moc.

Na drugiej grafice możemy zobaczyć Vegetę w formie Super Saiyanin Blue, gdzie jego aura jest czarna oraz otacza ją boskie ki. W opisie odcinka możemy przeczytać, że Vegeta jest na skraju wpadnięcia w szał ze względu na moc złej aury, ale pokonuje to swoją saiyańską dumą. W wyniku tego zostaje przebudzony nowy wojownik.

Poniższa grafika dotyczy kolejnej misji, Big Bang Mission 8, która rozpocznie się 20 maja.