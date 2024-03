Dragon's Dogma 2 - Capcomowi niestraszna afera. W ankiecie pytają graczy o... zainteresowanie DLC

fot. Capcom

Od paru dni w sieci głośno jest na temat DLC obecnych w Dragon's Dogma 2. Gracze mogą wydać prawdziwe pieniądze, by kupić pewne przedmioty, których zdobycie w samej grze jest czasochłonne lub dość trudne, co spotkało się z wieloma negatywnymi opiniami. Mimo tego Capcom zdecydował się dolać oliwy do ognia i w opublikowanej w sieci ankiecie zadał społeczności pytania dotyczące... potencjalnych, przyszłych dodatków.

W ankiecie pada między innymi pytanie o zainteresowanie DLC oraz kwotę, jaką gracze byliby skłonni zapłacić za takie rozszerzenie. Podany przedział to od 10 do aż 50 euro. Oczywiście w tym przypadku twórcy mają na myśli większy, fabularny dodatek, a nie pomniejsze, cyfrowe przedmioty.

Ankietę (możecie tam podzielić się również swoją opinią na temat gry) znajdziecie pod tym adresem. Możecie wypełnić ją do 21 kwietnia

Warto również przypomnieć, że choć Capcom nie wydał żadnego oficjalnego komentarza na temat kontrowersyjnych mikrotransakcji, to zapowiedziano, że w nadchodzących aktualizacjach doczekamy się pewnych zmian. Wspomniano między innymi o wprowadzeniu możliwości rozpoczęciu nowej gry czy ułatwieniu dostępu do pewnych przedmiotów.