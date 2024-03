Dragon's Dogma 2 - czy to kolejny hit 2024 roku? Krytycy są zgodni

fot. Capcom

Reklama

Wygląda na to, że Capcom już niebawem dostarczy na rynek kolejny hit. W sieci pojawiły się recenzje Dragon's Dogma II i wynika z nich, że jest to świetna produkcja. Krytycy chwalą przede wszystkim wciągającą, rozbudowaną i pełną zróżnicowanych mechanik rozgrywkę, a także spory otwarty świat, który zachęca do tego, by go eksplorować. Podobno praktycznie w każdym roku można natrafić na ciekawe miejsca, wydarzenia czy zadania.

Dużo osób zachwyca się również systemem walki. Deweloperzy oddali w ręce graczy zróżnicowane klasy dysponujące szeregiem umiejętności. Na dodatek zadbano o sporą elastyczność, bo klasę możemy zmienić niemal w dowolnym momencie. To zaś zachęca do eksperymentowania i poszukiwania takiego połączenia zdolności, które najbardziej przypadnie nam do gustu.

Oczywiście nie jest to tytuł idealny i pewnych wad nie zabrakło. Najczęściej wspomina się o problemach z płynnością w wersjach konsolowych. Niektórzy narzekają też na historię oraz nierówną oprawę. Mimo tych mankamentów ma być to jednak przygoda, z którą zdecydowanie warto się zapoznać.

Dragon's Dogma 2 jest świetnym RPG. To oklepane określenie, ale naprawdę czuć, że jest tutaj coś do odkrycia na każdym kroku - Donovan Erskine, Shacknews.

Dragon's Dogma 2 to fantastyczny sequel, który rozbudowuje podstawy znane z poprzedniczki, by stworzyć zachwycającą przygodę w otwartym świecie - Richard Wakeling, GameSpot.

Wielka poprawa względem oryginału i wciągająca podróż od początku do końca - Lewis Parker, Eurogamer.

Dragon's Dogma II

Średnia ocen Dragon's Dogma 2 w serwisie Opencritic to na ten moment 89/100 na podstawie 59 opinii krytyków.

Dragon's Dogma 2 - wybrane oceny zachodnich mediów

Eurogamer - 5/5

GameSpot - 9/10

IGN - 8/10

IGN Italy - 8,5/10

PC Gamer - 89/100

TheSixthAxis - 10/10

Shacknews - 9/10

VG247 - 5/5

GamingTrend - 95/100

Dragon's Dogma 2 - premiera gry już 22 marca na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Naszej recenzji możecie spodziewać się po weekendzie, a póki co zachęcamy Was do zapoznania się z naszymi pierwszymi wrażeniami.