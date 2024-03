Dragon's Dogma 2 - twórcy zapowiadają duże zmiany w aktualizacjach. Wśród nich blokada 30 FPS i... nowa gra

fot. Capcom

Dragon's Dogma 2 zadebiutowało 22 marca tego roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Choć produkcja Capcomu zebrała wysokie oceny w branżowych mediach, to nie obyło się bez poważnych kontrowersji związanych między innymi z obecnością płatnych DLC oraz... brakiem możliwości rozpoczęcia nowej gry. Okazuje się, że twórcy zamierzają zareagować na krytykę i zmienić przynajmniej niektóre z elementów, na które narzeka społeczność.

Dragon's Dogma II - co wprowadzą nadchodzące aktualizacje?

We wpisie opublikowanym na portalu X ujawniono, że w przyszłych aktualizacjach otrzymamy między innymi możliwość rozpoczęcia nowej gry, a także zwiększenia liczby przedmiotów "Art of Metamorphosis" dostępnych w ofercie Pawn Guilds do 99 sztuk. Nie zabraknie również zmian w zakresie oprawy graficznej i płynności. W przyszłości gracze dostaną opcję włączania/wyłączania zarówno rozmycia w ruchu (motion blur), jak i ray tracingu. Do tego pojawi się też opcjonalna blokada płynności na 30 klatek na sekundę.

