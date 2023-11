Dragon's Dogma II - data premiery potwierdzona. Kiedy zagramy?

fot. Capcom

Data premiery gry Dragon's Dogma II wyciekła do sieci już jakiś czas temu, a dziś mieliśmy oficjalnie poznać ją podczas wydarzenia zaplanowanego na godzinę 22:00. Termin został jednak ujawniony wcześniej i pojawił się na karcie tej produkcji na platformie Steam. Możemy tam przeczytać, że to RPG akcji, tak jak wyciekło wcześniej, zadebiutuje już 22 marca 2024 roku.

fot. Steam

Dragon's Dogma 2 to połączenie RPG i gry akcji, w którym wcielimy się w Powstałego i trafimy do świata fantasy. Podczas przemierzania kolejnych lokacji towarzyszyć nam będą Pionki, nieziemskie istoty i kompani, którzy wesprą nas w walce. Produkcja tworzona przez Capcom ma zapewnić również sporo swobody: sami wykreujemy naszego bohatera, a także będziemy rozwijać zarówno jego, jak i Pionki. Podczas pojedynków będziemy mogli skorzystać z broni do walki wręcz, łuków oraz potężnych zaklęć.