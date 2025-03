Gwiazdy hitu Nickelodeon spotkały się. „Musiałem wytrzeźwieć w wieku 21 lat”

Fot. Materiały prasowe

Drake Bell i Josh Peck zagrali główne role w hicie Drake i Josh, emitowanym od 2004 do 2007 roku. Wcielali się w przyrodnich braci, którzy byli od siebie różni jak dzień i noc. Był to jeden z flagowych seriali stacji Nickelodeon. Jednak w dokumencie Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji z 2024 roku Bell po raz pierwszy opowiedział o przemocy, jakiej doświadczył ze strony Briana Pecka, która rozpoczęła się podczas jego pracy przy The Amanda Show i trwała na planie Drake'a i Josha.

Drake Bell i Josh Peck spotkali się

„Nigdy nie mógłbym wiedzieć w tym wieku, przez co przechodzisz” powiedział Peck w klipie z podcastu, rozmyślając o tym, jak się od siebie oddalili. Aktor stwierdził, że nie jest pewien, czy po ponad 20 latach po debiucie serialu kiedykolwiek usiedli i porozmawiali szczerze o tym, co działo się za kulisami.

Peck dodał, że wspomnienia o serialu są teraz słodko-gorzkie. Z jednej strony wie, ile ten program znaczy dla wielu widzów i przeżył wspaniałe chwile na planie. Z drugiej, obok tego zawsze będzie stała tragiczna historia Bella.

Ale obok tego jest także prawda o tym wszystkim, przez co przeszedłeś. To coś złego na wiele sposobów, co nigdy nie powinno spotkać dziecka, a ty musiałeś się z tym zmagać. Pamiętam, że ludzie pytali mnie o ten program, a ja odpowiadałem: „Cóż, schudłem sto funtów i musiałem wytrzeźwieć w wieku 21 lat. Czy wyglądam na szczęśliwego?”. To powinien być znak.

Brian Peck został aresztowany w 2003 roku. W 2004 roku mężczyznę skazano na 16 miesięcy więzienia za molestowanie osób nieletnich. Ponadto wpisano go do rejestru przestępców seksualnych.