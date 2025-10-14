Reklama
Drew Struzan nie żyje. Jego plakaty filmowe znają wszyscy

Drew Struzan to legendarny artysta i rysownik, uznawany za twórcę jednych z najlepszych plakatów w historii kina. Media poinformowały o smutnej wiadomości – artysta zmarł w wieku 78 lat. Jego niezwykłe grafiki pozostaną z widzami na zawsze.
Adam Siennica
Tagi:  gwiezdne wojny 
Gwiezdne Wojny: Część IV - Nowa nadzieja - plakat autor: Drew Struzan
Drew Struzan zmarł w wieku 78 lat. Na jego oficjalnym profilu na Instagramie opublikowano oświadczenie informujące, że artysta odszedł 13 października. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Drew Struzan - kariera

Doceniany rysownik stworzył jedne z najbardziej kultowych plakatów filmowych w historii kina. Jego prace promowały takie serie jak Gwiezdne wojny, Indiana Jones czy Powrót do przyszłości, a także filmy Rambo, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, Coś, E.T., Hook, Wielka draka w chińskiej dzielnicy, Gremliny rozrabiają, Akademia policyjna, Goonies, Książę w Nowym Jorku, Mroczna wieża, Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (jego ostatni plakat dla tej serii), trylogię Jak wytresować smoka, Labirynt fauna i wiele innych.

Plakat autorstwa Drew Struzana

Plakat autorstwa Drew Struzana
fot. materiały prasowe
Pracował także jako artysta tworzący okładki albumów muzycznych dla takich wykonawców jak The Beach Boys, Bee Gees, Earth, Wind & Fire czy Alice Cooper.

W 2008 roku ogłosił przejście na artystyczną emeryturę, z której jednak kilkakrotnie wracał, by – w ramach wyjątków – stworzyć plakat do wybranych projektów.

Źródło: variety.com

