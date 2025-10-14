Drew Struzan nie żyje. Jego plakaty filmowe znają wszyscy

autor: Drew Struzan

Drew Struzan zmarł w wieku 78 lat. Na jego oficjalnym profilu na Instagramie opublikowano oświadczenie informujące, że artysta odszedł 13 października. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.

Drew Struzan - kariera

Doceniany rysownik stworzył jedne z najbardziej kultowych plakatów filmowych w historii kina. Jego prace promowały takie serie jak Gwiezdne wojny, Indiana Jones czy Powrót do przyszłości, a także filmy Rambo, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, Coś, E.T., Hook, Wielka draka w chińskiej dzielnicy, Gremliny rozrabiają, Akademia policyjna, Goonies, Książę w Nowym Jorku, Mroczna wieża, Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (jego ostatni plakat dla tej serii), trylogię Jak wytresować smoka, Labirynt fauna i wiele innych.

Pracował także jako artysta tworzący okładki albumów muzycznych dla takich wykonawców jak The Beach Boys, Bee Gees, Earth, Wind & Fire czy Alice Cooper.

W 2008 roku ogłosił przejście na artystyczną emeryturę, z której jednak kilkakrotnie wracał, by – w ramach wyjątków – stworzyć plakat do wybranych projektów.