Droga koszykówko - obejrzyj film. Kobe Bryant dostał za niego Oscara

Droga koszykówko to animowany film krótkometrażowy o miłości do koszykówki. Jest on oparty na liście, który Kobe Bryant opublikował w Players' Tribune ogłaszając swoja sportową emeryturę.

Kobe Bryant stworzył go razem z reżyserem Glene Keanem. Nie tylko wymyślił pomysł na film, a także był jego narratorem, producentem i scenarzystą. Do współpracy zaprosił legendarnego Johna Williamsa, prawdopodobnie najbardziej znanego kompozytora muzyki filmowej w historii kina.

Oficjalny fanpage Złotych Globów wrzucił linka przypominającego wyczyn legendy koszykówki, który został nagrodzony Oscarem.

Droga koszykówko - obejrzyj film

Przypomnijmy, że Kobe Bryant zginął 26 stycznia 2020 roku w wypadku helikoptera. W relacji służb czytamy, że łącznie na pokładzie było siedem osób, w tym jego 13-letnia córka.