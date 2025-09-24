placeholder
Pełen akcji zwiastun filmu Druga Furioza. Jest data premiery

W sieci pojawił się zwiastun drugiej części Furiozy, w której powraca Mateusz Damięcki w głównej roli. Wygląda na to, że Golden rusza na wojnę między gangami chuliganów w sequelu, który trafi na Netflix w połowie października.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  sequel 
netflix druga furioza zwiastun Furioza
Druga Furioza fot. Netflix
Druga Furioza jest kontynuacją pierwszej części z 2021 roku, która została dobrze przyjęta przez widzów i krytyków. Nowa odsłona będzie mieć premierę 15 października na platformie Netflix, która kupiła prawa do filmu.

Czytaj więcej: Furioza 2 ma zwiastun. Walka chuliganów o władze nad miastem

Do roli Goldena powrócił Mateusz Damięcki. W obsadzie są również Szymon Bobrowski, Łukasz SimlatMateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz-Nathaniel, Pola Gonciarz, Wojciech Zieliński i Cezary Łukasiewicz. Ponownie za reżyserię odpowiada Cyprian T. Olencki.

Zobaczcie poniżej zwiastun Drugiej Furiozy, który jest napakowany akcją i bijatykami między chuliganami.

Druga Furioza - zwiastun

Druga Furioza - fabuła

Po zabójstwie nowy szef Furiozy, Golden, chwyta za stery brutalnego i budzącego postrach gangu chuliganów, zamierzając rozwinąć skrzydła poza granicami kraju.

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  sequel 
netflix druga furioza zwiastun Furioza
