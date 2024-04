Drugi Conan nadchodzi. Poznajcie szczegóły nowego wydania

Vesper

Wydawnictwo Vesper już za niecały tydzień, 10 kwietnia, wyda drugą cześć zbiorczego wydania przygód legendarnego bohatera fantasy. Conan. Księga druga autorstwa Roberta E. Howarda przypomni czytelnikom późniejsze przygody Cymeryjczyka.

Księga druga, równie bogato ilustrowana jak pierwsza odsłona opowieści o Conanie z Cimmerii, zawiera kolejne, ułożone chronologicznie opowiadania oraz dodatki w tłumaczeniu Tomasza Nowaka: Czerwone ćwieki, Słudzy Bit-Yakina, Za Rzeką Czarną, Czarny przybysz, Wilki za granicami, Feniks na mieczu, Szkarłatna cytadela, Godzina smoka, Noty o rozmaitych ludach epoki hyboryjskiej, List do P. Schuylera Millera, Lud z mroku, epilog oraz posłowie autorstwa Dariusza Michalika.

To kolejna książka w niedawno rozpoczętej serii Eony wydawnictwa Vesper. Do tej pory ukazała się w niej pierwsza księga przygód Conana, a równocześnie z drugą księgą ukaże się także książka Kane. Bogowie w mroku Karla E. Wagnera rozpoczynająca zbiorcze wydanie utworów o tym antybohaterze.

Conan. Księga druga - okładka i opis

Źródło: Vesper

Conan z Cimmerii – niezrównany wojownik, barbarzyńca walczący w imię własnej chwały i sprawiedliwości w okrutnym i brutalnym świecie ery hyboryjskiej zyskał miano niepokornego śmiałka zdolnego do stawienia czoła najbardziej przerażającym wyzwaniom. Jego nadludzka siła i wyjątkowa biegłość w posługiwania się bronią czynią go niemal niepokonanym. Mimo swojej brutalności Cimmeryjczyk, walcząc z okrutnymi wrogami i tyranią, jest postacią kierującą się kodeksem moralnym. Cechuje go też charakterystyczna życiowa inteligencja skrywana pod fasadą prostolinijnego barbarzyńcy. Motywacją Conana jest pragnienie wolności, niezależności i swobodnego kształtowania własnego losu.

Conan mieczem i sprytem wyrąbał sobie drogę na sam szczyt panteonu gatunku literackiego heroic fantasy, i to niezależnie od roli, w jaką się wcielał: awanturnika, złodzieja, pirata, poszukiwacza przygód, dowódcy armii, a w końcu i króla. Stworzona przez Roberta E. Howarda już niemal sto lat temu postać Conana stała się ikoną popkultury i archetypem wojownika, ubóstwianym przez kolejne pokolenia miłośników fantastyki.