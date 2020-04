Sony wypuści na premierę mniej PS5 niż PS4

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do redakcji Bloomberga dotarł informator z branży technologicznej blisko powiązany z łańcuchem dostaw podzespołów, który podzielił się strategią Sony dotyczącą premiery PS5. Stwierdził on, że w związku z nasileniem się pandemii koronawirusa japońska korporacja będzie musiała obciąć budżety związane z promocją konsoli, ale na cięciach nie ucierpi linia produkcyjna – ta będzie pracować zgodnie z dotychczasowym harmonogramem oraz planem wydajnościowym. Obawy dotyczące tego, że COVID-19 wpłynie na datę premiery bądź dostępność konsoli, możemy zatem odłożyć w kąt.

Ale przez kilka pierwszych tygodni od rynkowego debiutu PS5 sprzęt może bardzo szybko znikać z półek. Z relacji anonimowego informatora wynika, że do końca marca 2021 roku Sony planuje wyprodukować od 5 do 6 milionów konsol. Warto wspomnieć, że PS4 w ciągu dwóch pierwszych kwartałów od premiery rozeszła się w liczbie 7,5 miliona egzemplarzy. Jeśli przecieki potwierdzą się, a zainteresowanie nowym sprzętem będzie równie wysokie, co zainteresowanie PS4, na rynku może zabraknąć od 1,5 do 2,5 miliona urządzeń.

Podobno przyczyną takiego stanu rzeczy jest ambitna specyfikacja konsoli, która czyni ją droższą w produkcji niż pierwotnie zakładano, m.in. z powodu niskiej dostępności niektórych rzadkich komponentów. Według informacji Bloomberga Sony nadal nie podjęło decyzji o tym, ile zapłacimy za PS5 w dniu premiery. Przedstawiciele japońskiej korporacji odmówili redakcji komentarza w tej sprawie.

Jednak problemy z dostępnością podzespołów czy zmniejszonym wolumenem produkcyjnym według ekspertów finalnie nie odbiją się na ceni konsol kolejnej generacji. Ta powinna utrzymać się w widełkach 400-500 dolarów.

Jestem przekonany, że PS5 i Xbox Series X będą kosztowały 450 dolarów, nawet jeśli producenci będą stratni przy takiej cenie – przekazał Bloombergowi Damian Thong, analityk z Macquarie Capital

Producenci podzespołów uruchomili już łańcuch dostaw do fabryk, które rozpoczną proces składania konsol PS5 w czerwcu tego roku. Na razie nic nie wskazuje na to, aby pandemia wpłynęła na pierwotne plany związane z premierą urządzenia.