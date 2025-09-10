Dune Awakening z nową, darmową zawartością! Zobaczcie zwiastun drugiego rozdziału

fot. Funcom

Reklama

Gracze mogą liczyć między innymi na kontynuację kampanii fabularnej, podczas której spotkają zarówno znane, jak i zupełnie nowe postacie. Do gry trafiły także nowe kontrakty oraz zestawy pancerzy archetypowych inspirowane m.in. Bene Gesserit czy Mistrzami Miecza.

Aktualizacja Dune: Awakening pozwala także na ponowną edycję wyglądu bohaterów, a dodatkowo wprowadza cztery nowe fryzury i pięć tatuaży. Nie zabrakło również usprawnień rozgrywki – pojawiły się bardziej zróżnicowane wydarzenia w świecie, możliwość automatycznego biegu oraz poprawiona sztuczna inteligencja przeciwników. Z pełną listą zmian i nowości można zapoznać się na oficjalnej stronie gry.

Ujawniono również, że w dniach 11–15 września będzie można przetestować Dune Awakening za darmo. Gracze, którym zabawa przypadnie do gustu, będą mogli zakupić grę z 20% zniżką, a promocyjna cena będzie obowiązywać do 22 września.

Dune: Awakening - recenzja gry