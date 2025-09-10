Dune Awakening z nową, darmową zawartością! Zobaczcie zwiastun drugiego rozdziału
Funcom udostępniło nową, bezpłatną aktualizację gry Dune: Awakening. Wprowadza ona nie tylko poprawki, lecz także sporą porcję nowej zawartości, wśród której znalazły się m.in. kolejne zadania oraz elementy kosmetyczne.
Gracze mogą liczyć między innymi na kontynuację kampanii fabularnej, podczas której spotkają zarówno znane, jak i zupełnie nowe postacie. Do gry trafiły także nowe kontrakty oraz zestawy pancerzy archetypowych inspirowane m.in. Bene Gesserit czy Mistrzami Miecza.
Aktualizacja Dune: Awakening pozwala także na ponowną edycję wyglądu bohaterów, a dodatkowo wprowadza cztery nowe fryzury i pięć tatuaży. Nie zabrakło również usprawnień rozgrywki – pojawiły się bardziej zróżnicowane wydarzenia w świecie, możliwość automatycznego biegu oraz poprawiona sztuczna inteligencja przeciwników. Z pełną listą zmian i nowości można zapoznać się na oficjalnej stronie gry.
Ujawniono również, że w dniach 11–15 września będzie można przetestować Dune Awakening za darmo. Gracze, którym zabawa przypadnie do gustu, będą mogli zakupić grę z 20% zniżką, a promocyjna cena będzie obowiązywać do 22 września.
Źródło: youtube.com, duneawakening.com
