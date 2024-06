Nowe zdjęcia z serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. To zezłości fanów Tolkiena?

fot. materiały prasowe

Reklama

Portal IGN opublikował nowe cztery zdjęcia oraz szczegóły dotyczącej postaci Estrid, której w pierwszym sezonie nie było. w tę rolę wciela się Nia Towle. Na zdjęciach widzimy też Isildura oraz Arondira. Najwyraźniej w 2. sezonie serialu

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia z 2. sezonu

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - sezon 2

Kim jest Estrid?

Isildur (Maxim Baldry) oraz Arondir (Ismael Cruz Cordova) spotkają na swojej drodze Estrid na początku 2. sezonu. Dołączy do nich podczas podróży. Isildur ma dochodzić do siebie po ranach zadanych w końcówce pierwszej serii, ale nie ujawniono, jak wydostał się z tarapatów. Najpewniej Arondir go jakoś odnalazł i uratował.. A Arondir i reszta mieszkańców planują podróż do Pelargiru.

Portal IGN i wielu fanów serialu spekulują na podstawie dość intymnego zdjęcia Isildura z Estrid, że może to być jego przyszła żona. W pracach Tolkiena została ona wspomniana i była ona matką jego dzieci. Jednakże Tolkien nigdy nie dał jej imienia, więc zdaniem spekulujących - jeśli Estrid potwierdzi się i będzie tą postacią - to może wzburzyć krewkich fanów Tolkiena.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2. sezonu w sierpniu 2024 roku.