Dune: The Sisterhood - Indira Varma w obsadzie. To postać z rodu Corrino

fot. materiały prasowe

Jak dowiedział się portal Deadline, Indira Varma zagra jedną z głównych ról w serialu Dune: The Sisterhood, który jest prequelem filmu Diuna. Aktorka znana jest z takich seriali jak Gra o tron, Obi-Wan Kenobi oraz Carnival Row. Projekt powstaje dla HBO Max, a za produkcję odpowiada Legendary Television. Historia oparta jest na książce Zgromadzenie żeńskie z Diuny autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

Diuna - kogo gra Indira Varma?

Aktorka wcieli się w Natalyę, która poprzez małżeństwo z Imperatorem Corrino zjednoczyła tysiące światów. W obsadzie są także Emily Watson i Shirley Henderson w rolach sióstr z rodu Harkonnenów.

Historia rozgrywa się 10000 lat przed wydarzeniami z książki i filmu Diuna. Skupia się ona na siostrach z rodu Harkonnenów, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. To one mają doprowadzić do powstania Bene Gesserit.

Diane Ademu-John i Alison Schapker są współshowrunnerkami projektu. Johan Rencks jest producentem wykonawczym i reżyserem pierwszego odcinka. Denis Villeneuve (reżyser filmowej Diuny), Jon Spaihts (scenarzysta filmowej Diuny), Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron, Brian Herbert oraz Cait Collin są producentami wykonawczymi. Kevin J. Anderson ma status współproducenta.