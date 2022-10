Ród smoka i Gra o tron - sztuczna inteligencja przedstawia postacie wg opisu z książek. Hit czy kit?

HBO/Jim Clyde Monge/medium.com/Dall-E2

Ród smoka z całą pewnością jest naprawdę godnym następcą serialu Gra o tron. Skoro już obie produkcje HBO również w naszym kraju cieszą się olbrzymią popularnością, mamy dziś dla Was nie lada gratkę - sztuczna inteligencja pokazała bowiem oparty na opisach z książek George'a R.R. Martina, w tym na powieści Ogień i krew, będącej literackim pierwowzorem House of the Dragon, wygląd bohaterów i bohaterek obu ekranowych opowieści. Trudno jednoznacznie orzec, czy prace AI to hit czy jednak kit.

Autorem grafik jest nie kto inny jak dziennikarz Jim Clyde Monge, ten sam, którego materiały dotyczące Harry'ego Pottera i Władcy Pierścieni zdobyły Wasze serca. Po raz kolejny wykorzystał on działający na bazie AI system Dall-E2, który po wprowadzeniu konkretnego opisu przerabia ustawiony wcześniej wzorzec obrazu w trakcie procesu określanego mianem dyfuzji.

Tym razem sztuczna inteligencja potrafi solidnie zaskoczyć, co udowadniają prace przedstawiające wygląd takich postaci jak Viserys, Daemon i Rhaenyra Targerynowie, ale i Jon Snow, Daenerys czy Tywin Lannister. W niektórych przypadkach różnice w stosunku do ekranowych odpowiedników są tak znaczące, że na poniższe prace możecie zechcieć spojrzeć dwa razy...

Ród smoka i Gra o tron - sztuczna inteligencja przedstawia wygląd postaci wg książkowych opisów

Rhaenyra Targaryen (serial i książka)

Powyższe materiały możecie porównać z innymi pracami sztucznej inteligencji o Grze o tron; za ich powstanie odpowiada z kolei specjalistka od graficznych przeróbek, MsBananaAnna, która wykorzystała serwis Artbreeder:

Gra o tron - postacie wg opisu z książek (sztuczna inteligencja)

Brienne z Tarthu