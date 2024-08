Dune: Wojna o Arrakis - spektakularna planszówka już wkrótce w Polsce

Źródło: Portal Games

Wydawnictwo Portal Games zapowiedziało na 29 sierpnia premierę asymetrycznej gry planszowej Dune: Wojna o Arrakis wydanej w oryginale przez wydawnictwo CMON, twórców takich hitów jak Zombicide czy Massive Darkness.

W Wojnie o Arrakis gracze mogą przejąć kontrolę nad Atrydami lub Harkonnenami, a każda ze stron oferuje różne możliwości taktyczne i strategie. Rozgrywka obejmuje manewrowanie jednostkami, rekrutowanie nowych sił, wykorzystywanie efektów z różnorodnych talii i zarządzanie wynikami rzutów kości.

Gra oferuje bogate możliwości taktyczne: od walki jednostek, przez niszczenie osad, po kierowanie Czerwiami i zmieniający się teren. Zwyciężyć można na dwa sposoby: Harkonneni mogą polować na buntowników i zapewniając nieprzerwany przepływ Przyprawy, podczas gdy Atrydzi mogą sabotować przeciwnika i skrycie realizować własne cele.

Wojna o Arrakis wyróżnia się wysokiej jakości komponentami, w tym 129 specjalnymi figurkami i oferuje rozbudowaną strategię. Gra zaprojektowana została z myślą o różnych konfiguracjach liczby graczy, od pojedynków jeden na jednego, przez starcia par, aż po gry solo, zapewniając niezapomniane doświadczenie dla każdego fana Diuny.

Dune: Wojna o Arrakis - wygląd gry

Dune: Wojna o Arrakis - gra

Dune: Wojna o Arrakis - dodatek Gildia Kosmiczna

Równocześnie planowana jest premiera dodatku Dune: Gildia Kosmiczna.

To rozszerzenie, które wprowadza do gry nowe narzędzia militarne, wynajmując Liniowce Gildii, załadowane Fregatami od KHOAM oraz Żołnierzami Wysokich Rodów dostarczonymi przez Landsraad. Gdy te potężne statki przekroczą przestrzeń kosmiczną i dotrą na pustynną planetę, będziesz mógł rozmieścić swoje siły, zdolne do zmiany losów wojny.

Wykorzystaj nowe możliwości oferowane przez Gildię Kosmiczną, KHOAM i Landsraad, które są dostępne zarówno dla Atrydów, jak i Harkonnenów. Rozwiń swoje strategiczne możliwości, dominując przestworza i inicjując bombardowania wroga, a także wprowadzając do gry nowe karty Planu wraz z harkonneńskim liderem - Nawigatorem Gildii.