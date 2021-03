Dungeons and Dragons: Dark Alliance – nowy zwiastun zdradza datę premiery gry

Wizards of the Coast

Tworzone przez Larian Studios Baldur's Gate 3 to nie jedyny tytuł w uniwersum D&D, który wkrótce trafi do graczy. W roku 2019 ujawniono, że trwają prace nad grą Dungeons and Dragons: Dark Alliance, a teraz doczekaliśmy się jej nowego zwiastuna z fragmentami rozgrywki oraz daty premiery. Na produkcję studia Tuque Games nie będziemy musieli zbyt długo czekać, bo zadebiutuje ona już 22 czerwca 2021 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

Warto też zaznaczyć, że nie będzie to gra RPG – zamiast tego otrzymamy tytuł nastawiony przede wszystkim na efektowną i dynamiczną akcję, co podkreślono w materiale wideo. Nie zabraknie tu również możliwości zabawy w kooperacji.

Do dyspozycji graczy oddana zostanie czwórka grywalnych bohaterów: Drizzt Do’Urden, Catti-brie, Bruenor Battlehammer oraz Wulfgar. Postacie w toku rozgrywki będą zdobywać nowe umiejętności oraz wyposażenie – broń i zestawy pancerza, które wpłyną zarówno na statystyki, jak i wygląd. Więcej na temat rozgrywki możecie dowiedzieć się z filmu opublikowanego przez redakcję Game Informera.