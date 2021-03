God of War i egipskie bóstwa. Komiks zdradza powiązania

Dark Horse Comics

Cykl God of War związany jest z greckimi oraz nordyckimi bóstwami, jednak najnowszy komiks, który zadebiutował na amerykańskim rynku w minionym tygodniu zdaje się potwierdzać, że w uniwersum istnieją także bóstwa egipskie. Nowa seria komiksowa God of War: Fallen God skupia się na podróży Kratosa do Egiptu. Bohater próbuje uciec od przeszłości, a konkretnie od wydarzeń przedstawionych w God of War III.

W swej podróży upadły bóg wojny spotyka: starca, małpę oraz mówiącego ptaka. Fani natychmiast ustalili, że postacie te, które jako jedyne z napotkanych wiedzą o przeszłości Kratosa, muszą być inkarnacjami egipskich bóstw i ich zdaniem są to Heka, Tot oraz Chonsu. Jaką rolę odegrają w historii Kratosa? Odpowiedź poznamy po zamknięciu komiksowej serii, która dopiero co zadebiutowała na rynku.

Nie wiadomo także, czy twórcy gry w jakiś sposób w nadchodzącym tytule lub przyszłych skorzystają z mitologii egipskiej, by zbudować kolejną intensywną opowieść o przygodach Kratosa. Przypominamy, że teoretycznie na ten rok zaplanowano sequel produkcji z 2018 roku, jednak trudno powiedzieć czy uda się tego terminu dotrzymać, bo poza jednym teaserem nie otrzymaliśmy żadnych informacji.