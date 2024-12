Dungeons & Dragons: Dark Alliance wkrótce zniknie ze sprzedaży, a serwery zostaną zamknięte

fot. Wizards of the Coast

Dungeons and Dragons: Dark Alliance zadebiutowało 22 czerwca 2021 roku. To trzecioosobowa gra akcji z możliwością zabawy w kooperacji, w której gracze mieli do wyboru cztery postacie. Tytuł, mimo korzystania z popularnej marki, nie osiągnął sukcesu i spotkał się raczej z negatywnymi opiniami graczy oraz krytyków. Można również podejrzewać, że i jego sprzedaż nie powalała, a to w konsekwencji doprowadziło do obecnej sytuacji. Twórcy i wydawca poinformowali o zbliżającym się zakończeniu wsparcia.

Serwery Dark Alliance zostaną zamknięte 24 lutego 2025 roku. Tego samego dnia zniknie ze sprzedaży i nie będzie można jej zakupić. Nie oznacza to natomiast, że tytuł ten całkowicie przestanie być grywalny. Osoby, które posiadają go w swojej bibliotece nadal będą mogły grać w całą zawartość (także z DLC) w trybie offline.