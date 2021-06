Dungeons & Dragons - Michelle Rodriguez dostrzeżona w kostiumie na planie w Irlandii Północnej

fot. materiały prasowe

Produkcja Dungeons & Dragons została przeniesiona do historycznego zamku Carrickfergus w Irlandii Północnej. Wielu mieszkańców zauważyło ciężarówki produkcyjne do filmu znajdujące się w pobliżu zamku Carrickfergus, który został zbudowany w 1177 roku. Większość zdjęć kręcono w pomieszczeniach lub za ekranami ochronnymi, więc nie ma zdjęć od kulis, ale za to dostrzeżono Michelle Rodriguez na skuterze w kostiumie w drodze do zamku. Fani zauważają, że jej kostium wskazuje na wcielanie się w filmie w profesję barbarzyńcy.

Dungeons & Dragons to papierowa gra RPG, w której gracze za pomocą swojej wyobraźni odgrywają różne scenariusze i przeżywają przygody jako postacie ze świata fantasy. Zadebiutowała w 1974 roku i od tamtego czasu zgromadziła wokół siebie ponad 40 mln graczy, stając się prawdziwym, światowym fenomenem popkulturowym, inspirując inne media. Zobaczcie zdjęcia z planu:

https://twitter.com/FRWiki/status/1409104174499786752

https://twitter.com/FRWiki/status/1409104174499786752/photo/1

Johnathan Goldstein i John Francis Daley (Wieczór gier) wyreżyserują produkcję i napiszą do niej scenariusz na podstawie szkicu Michaela Gilio. W filmie występują Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith i Hugh Grant.

Zobacz także:

Dungeons & Dragons - premiera filmu została zaplanowana na 27 maja 2022 roku.