Coda - zwiastun filmu o aspirującej piosenkarce w głuchoniemej rodzinie. Warto czekać?

Apple TV+

Coda to film, który jest niezwykły chociażby ze względu na to, że został nabyty przez Apple TV+ za kwotę 25 miliona dolarów na tegorocznym wirtualnym festiwalu filmowym Sundance 2021, co uczyniło go nowym rekordzistą pod względem wysokości ceny w ramach tego wydarzenia. Co więcej produkcja dostała wtedy aż cztery nagrody: Grand Jury Prize, Nagrodę Publiczności, Nagrodę za Reżyserię i Specjalną Nagodę Jury dla Znakomitej Obsady Filmowej. Po tak obiecujących faktach, wreszcie możemy obejrzeć zwiastun.

Produkcja opowiada historię nastoletniej Ruby, która po dostaniu się do chóru odkrywa swoją pasję do śpiewania. Zaczyna myśleć o studiach muzycznych. Problem polega na tym, że jest jedyną słyszącą osobą w głuchoniemej rodzinie i jej bliscy mogą czuć się źle z powodu jej zainteresowania, w którym nie mogą brać udziału. Jej relacje z nimi są wystawione na próbę, gdy postanawia podążyć za marzeniami.

Scenarzystką i reżyserką filmu jest Sian Heder. W rolę głównej bohaterki wcieli się Emilia Jones. Jej rodziców zagrają Marlee Matlin i Troy Kotsur. Jej starszym bratem będzie Daniel Durant, zaś partnerem w chórze, Milesem, Ferdia Walsh-Peelo. W obsadzie znajdzie się też Eugenio Derbez jako entuzjastyczny chórmistrz. Nie wiadomo, kiedy film pojawi się w ofercie Apple TV+.