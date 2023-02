Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - spot z Super Bowl. Tak używa się magii w walce

fot. materiały prasowe

Luty to co roku czas spotów z Super Bowl. Największe kinowe superprodukcje roku promują swoje widowiska podczas najważniejszego wydarzenia telewizyjnego roku. Finał Super Bowl co roku ogląda ponad 100 mln ludzi i nie ma popularniejszego wydarzenia na świecie, które jednocześnie przyciąga tyle widzów. Nic więc dziwnego, że producenci filmu Dungeons & Dragons: Złodziejski honor musieli zapłacić rekordowe 7 mln dolarów za emisje 30-sekundowego spotu.

Dungeons & Dragons - spot z Super Bowl

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - opis filmu

Czarujący złodziej i grupa niecodziennych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiego skoku, by zdobyć zaginiony relikt, jednak zaczyna robić się niebezpiecznie, gdy wpadają na niewłaściwych ludzi. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor pokaże bogaty świat i figlarnego ducha legendarnej gry RPG na dużym ekranie w zabawnej i napakowanej akcją przygodzie.

W obsadzie produkcji znajdują się Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis i Hugh Grant. Za kamerą stoją John Francis Daley i Jonathan Goldstein, którzy również napisali scenariusz do spółki z Michaelem Gilio.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - premiera filmu w USA odbędzie się 31 marca 2023 roku. W Polsce film obejrzymy 14 kwietnia 2023 roku.