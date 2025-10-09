placeholder
Reklama
placeholder

Powstanie serial o... Duolingo? Stworzą go twórcy Big Mouth!

Z pewnością kojarzycie Duo - zieloną sowę, maskotkę popularnej aplikacji do nauki języków, Duolingo. Teraz pojawi się w zupełnie nowej roli - jako główny bohater serialu anime!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  duolingo 
Duolingo: The Final Test fot. materiały prasowe
Reklama

Studio Titmouse (które stworzyło m.in. hit Netflixa - animację Big Mouth) pracuje nad anime zatytułowanym Duolingo: The Final Test. To ich pierwsze anime - a co najważniejsze, będzie dostępne za darmo!

Duolingo: The Final Test - co wiadomo o serialu? 

Miniserial rozszerza historię sowy Duo i jego przyjaciół, ujawniając, co się działo, zanim stali się strażnikami serii. Chodzi tutaj o tzw. streak kolejnych dni, w których użytkownicy aplikacji ukończyli kolejne lekcje.

Studio opisuje sowę Duo jako wytrwałego, towarzyskiego i emocjonalnego chłopaka, komunikującego się za pomocą tekstu. W aplikacji Duo nie mówi, jednak w serialu używa swojego własnego języka, zbliżonego do pojawiających się w aplikacji odgłosów. 

Dlaczego zdecydowano się na formę anime? Głównym powodem jest to, że serial ma promować update do kursów japońskiego dostępnych w aplikacji Duolingo, które są obecnie dostępne dla użytkowników używających aplikacji w każdym z możliwych języków. Dodatkowo kierownictwo dostrzegło w popularności anime szansę na ożywienie marki Duolingo i jej przekazu.

Dubbing będzie dostępny w języku japońskim, jednak pojawią się napisy w językach: angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, niemieckim, hinduskim, japońskim, koreańskim oraz tajlandzkim. 

Duolingo: The Final Test zadebiutuje na oficjalnym kanale na YouTube Duolingo 13 października. Wtedy pojawi się pierwszy z pięciu 60-sekundowych odcinków. 

Pełny zwiastun Disney Twisted-Wonderland: Animacja. To anime może stać się hitem

Źródło: variety

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  duolingo 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Razer - Gengar Edition
-

Nawiedzone gadżety gamingowe: Razer wprowadza nowe elementy do Gengar Edition!

2 The Mighty Nein
-

Spin-off Legendy Vox Machiny w drodze! Zwiastun The Mighty Nein

3 Paramount i Warner Bros.
-

Czy Pararmount kupi Warner Bros? Prezes David Ellison o planach korporacji

4 Howard Stark
-

Czy Howard Stark powróci do MCU? Dominic Cooper o swojej starej roli

5 Pluribus
-

Jeszcze jeden zwiastun Pluribus. Czy wreszcie wiadomo o co chodzi w tym serialu?

6 Rycerz Siedmiu Królestw - zdjęcia
-

Pierwszy zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. Oto powrót do Westeros innego niż je znamy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e02

Chicago Fire

s26e05

Przyjaciółki

s11e02

Chicago Med

s13e02

Chicago PD

s49e03

Ryzykanci

s2025e195

Moda na sukces

s29e08

Ghost Adventures

s06e03

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro

ur. 1964, kończy 61 lat

Brandon Routh
Brandon Routh

ur. 1979, kończy 46 lat

Filip Bobek
Filip Bobek

ur. 1980, kończy 45 lat

Spencer Grammer
Spencer Grammer

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Bakula
Scott Bakula

ur. 1954, kończy 71 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV