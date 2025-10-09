Powstanie serial o... Duolingo? Stworzą go twórcy Big Mouth!

fot. materiały prasowe

Studio Titmouse (które stworzyło m.in. hit Netflixa - animację Big Mouth) pracuje nad anime zatytułowanym Duolingo: The Final Test. To ich pierwsze anime - a co najważniejsze, będzie dostępne za darmo!

Duolingo: The Final Test - co wiadomo o serialu?

Miniserial rozszerza historię sowy Duo i jego przyjaciół, ujawniając, co się działo, zanim stali się strażnikami serii. Chodzi tutaj o tzw. streak kolejnych dni, w których użytkownicy aplikacji ukończyli kolejne lekcje.

Studio opisuje sowę Duo jako wytrwałego, towarzyskiego i emocjonalnego chłopaka, komunikującego się za pomocą tekstu. W aplikacji Duo nie mówi, jednak w serialu używa swojego własnego języka, zbliżonego do pojawiających się w aplikacji odgłosów.

Dlaczego zdecydowano się na formę anime? Głównym powodem jest to, że serial ma promować update do kursów japońskiego dostępnych w aplikacji Duolingo, które są obecnie dostępne dla użytkowników używających aplikacji w każdym z możliwych języków. Dodatkowo kierownictwo dostrzegło w popularności anime szansę na ożywienie marki Duolingo i jej przekazu.

Dubbing będzie dostępny w języku japońskim, jednak pojawią się napisy w językach: angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, niemieckim, hinduskim, japońskim, koreańskim oraz tajlandzkim.

Duolingo: The Final Test zadebiutuje na oficjalnym kanale na YouTube Duolingo 13 października. Wtedy pojawi się pierwszy z pięciu 60-sekundowych odcinków.

