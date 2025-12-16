Reklama
Dwayne Johnson znów wybiera nietypowo. Może to być film w klimacie klasyka Schwarzeneggera

Podczas nowego etapu kariery Dwayne Johnson balansuje między ambitnym kinem artystycznym a rozrywkowymi blockbusterami. Jego najnowszy projekt od reżysera Przebudzenia Mocy może być czymś nietypowym z tej drugiej grupy.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  dwayne johnson 
Dwayne Johnson – 800 mln USD fot. materiały prasowe
J.J. Abrams powraca po latach przerwy. Reżyser filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie już nakręcił tajemniczego Ghostwritera z Glenem Powellem, a teraz szykuje nowy wielki film z Dwayne'em Johnsonem. Wiemy to dzięki aktorowi, który zdradził, że będzie to coś nietypowego i dużego.

Dwayne Johnson w kinie rozrywkowym

- To wielki film o kinach. Bardzo fajny. Wyobraź sobie sytuację, w której filmy ożywają w różnych gatunkach poprzez wizję J.J. Abramsa.

Bardzo intrygujące i pierwsze informacje, jakie mamy o kolejnym projekcie popularnego reżysera. Na razie konkretów nie ma i prawdopodobnie nie będzie. J.J. Abrams uwielbia utrzymywać tajemnice wokół swoich projektów aż do premiery i tym intrygować podczas promocji. Co ciekawe, w 2024 roku Johnson zapowiadał spotkanie z Abramsem oraz scenarzystą Zakiem Pennem. Biorąc pod uwagę, że był on scenarzystą klasyka ze Schwarzeneggerem pod tytułem Bohater ostatniej akcji, w której postacie z filmów ożywały, brzmi, jakby Abrams robił coś w tym stylu.

Dwayne Johnson zmienił swoją karierę. Po docenianej roli w Smashing Machine, która już przyniosła mu nominację do Złotego Globu, wybrał kolejne nietypowe kino artystyczne Lizard Music w reżyserii Benny'ego Safdiego, w którym gra Człowieka Kurczaka. Obecnie pracuje na planie finałowej odsłony Jumanji, a w planach ma również rolę w gangsterskim projekcie samego Martina Scorsese.

Źródło: world of reel

Powiązane filmy

5,9

1993
Bohater ostatniej akcji
Oglądaj TERAZ Bohater ostatniej akcji Komedia
Powiązane osoby

