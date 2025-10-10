Dwayne Johnson jako Król Skorpion? Nowa pogłoska zaskoczyła fanów Mumiii
Król Skorpion był przełomem w aktorskiej karierze Dwayne’a Johnsona, ale pomimo trzech kontynuacji, zagrał tę rolę tylko dwa razy. Czyżby jednak miał po latach powrócić? Pojawiły się nowe przecieki na temat przyszłości postaci.
W 2020 roku czytaliśmy o tym, że planowany jest reboot serii Król Skorpion, którego producentem miał być Dwayne Johnson. Nic nie było wiadome na temat fabuły, kierunku rozwoju franczyzy ani jakiegokolwiek pomysłu. Teraz sprawdzony scooper MyTimeToShineHello donosi, bazując na swoich źródłach, że aktor prowadzi rozmowy, by wrócić do roli Króla Skorpiona. Nie mamy jednak pewności, czy to na pewno w tym projekcie!
Powrót Króla Skorpiona
Niedawno pojawiła się plotka o tym, że Universal Pictures rozważa na poważnie stworzenie Mumii 4 z Brendanem Fraserem w roli głównej. Nie jest więc wykluczone, że pomimo wydarzeń z Mumii 2, Król Skorpion mógłby też tutaj odegrać jakąś rolę. W związku ze statusem Dwayne’a Johnsona raczej bardziej prawdopodobny jest jednak reboot.
Przypomnijmy, że Król Skorpion zadebiutował w filmie Mumia powraca i był to przełom w karierze Dwayne’a Johnsona. Potem dostał solowy film o tej postaci. Chociaż pierwotnie planowano sequel z nim w roli głównej, projekt nie doszedł do skutku, a zamiast tego zrobiono cztery tanie kontynuacje na rynek DVD z innymi aktorami.
Na ten moment nie mamy konkretów. Chociaż Dwayne Johnson zmienił kierunek kariery, by grać w kinie artystycznym, jak The Smashing Machine, podkreślał, że nie odcina się od tworzenia filmów rozrywkowych. Niebawem rusza na plan Jumanji 3.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Alchemia tajemnic
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1967, kończy 58 lat