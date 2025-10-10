UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. IMDb

W 2020 roku czytaliśmy o tym, że planowany jest reboot serii Król Skorpion, którego producentem miał być Dwayne Johnson. Nic nie było wiadome na temat fabuły, kierunku rozwoju franczyzy ani jakiegokolwiek pomysłu. Teraz sprawdzony scooper MyTimeToShineHello donosi, bazując na swoich źródłach, że aktor prowadzi rozmowy, by wrócić do roli Króla Skorpiona. Nie mamy jednak pewności, czy to na pewno w tym projekcie!

Powrót Króla Skorpiona

Niedawno pojawiła się plotka o tym, że Universal Pictures rozważa na poważnie stworzenie Mumii 4 z Brendanem Fraserem w roli głównej. Nie jest więc wykluczone, że pomimo wydarzeń z Mumii 2, Król Skorpion mógłby też tutaj odegrać jakąś rolę. W związku ze statusem Dwayne’a Johnsona raczej bardziej prawdopodobny jest jednak reboot.

Przypomnijmy, że Król Skorpion zadebiutował w filmie Mumia powraca i był to przełom w karierze Dwayne’a Johnsona. Potem dostał solowy film o tej postaci. Chociaż pierwotnie planowano sequel z nim w roli głównej, projekt nie doszedł do skutku, a zamiast tego zrobiono cztery tanie kontynuacje na rynek DVD z innymi aktorami.

Na ten moment nie mamy konkretów. Chociaż Dwayne Johnson zmienił kierunek kariery, by grać w kinie artystycznym, jak The Smashing Machine, podkreślał, że nie odcina się od tworzenia filmów rozrywkowych. Niebawem rusza na plan Jumanji 3.