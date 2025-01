Zdjęcia do 5 sezonu The Boys ruszyły, ale scenariusz nie jest skończony! Twórca serialu wyjaśnia

Amazon Prime Video

Twórca serialu The Boys, Eric Kripke wyjaśnił, dlaczego scenariusz do piątego sezonu nie został jeszcze ukończony w wywiadzie dla The Forbes. Choć zdjęcia ruszyły już w listopadzie ubiegłego roku, odcinki dalej nie są do końca napisane.

The Boys – wypowiedź Erica Kripke

Tak, mam na myśli, nie wszystkie są napisane, nawiasem mówiąc. Są mniej więcej w połowie skończone. To znaczy, patrz – wszystko cały czas się dostosowuje. Tak było też w pierwszym sezonie, kiedy ruch „Me Too” pękł w środku sezonu i musieliśmy wrócić i przemyśleć wiele rzeczy jeszcze raz. Jesteśmy tak jakby przyzwyczajeni do tych organicznych ruchów w scenariuszu, tam zawsze się coś zmienia, w zależności od tego, co dzieje się na świecie. Więc to nas nie przeraża. To całkiem normalne w trakcie pracy. Zawsze przepisujesz te rzeczy, aż do dnia poprzedzającego zdjęcia, a czasem nawet do dnia, w którym są kręcone. Jesteśmy więc przyzwyczajeni do zmieniania rzeczy wraz ze zmienianiem się świata – ale tak, dostosowujemy scenariusze, gdy nowe wydarzenia wychodzą na jaw.

Eric Kripke dalej wyjaśnił, jak wpływa uwzględnianie bieżących wydarzeń na plany dotyczące postaci i ogółu finałowego sezonu.

Nie, mamy ogólny obraz historii, która pozostaje taka sama. To znaczy, zwłaszcza w ostatnim sezonie, gdy każda postać musi osiągnąć swój punkt kulminacyjny – jakbyśmy mieli je w tylnej kieszeni przez jakiś czas, a ten sezon to przede wszystkim zastanawianie się, jak się tam dostać, prawda? Więc bardziej chodzi o rzeczy, o których mówią bohaterowie – o tym, co dzieje się w społeczeństwie, niektóre podejmowane przez nas żarty. Takie rzeczy czasem się zmieniają, ale główne elementy pozostają dość podobne.

The Boys – co wiadomo o 5 sezonie?

Na razie nie ma jeszcze zbyt wielu oficjalnych informacji na temat piątego sezonu The Boys. Finałowy sezon ma być szokujący i może zginąć wiele postaci, ponieważ nikt na siłę nie musi zachować ich przy życiu, aby miały pojawić się w kolejnym sezonie. Showrunner serialu uzasadnia decyzję o zakończeniu serialu w tym momencie faktem, że "nie chce zamienić go w to, co parodiował przez ostatnie pięć lat" – nie będzie więc przeciągania fabuły w nieskończoność. Dodatkowo serial wstępnie był planowany na 5 sezonów, o czym twórca informował już w 2020 roku.

Premiera piątego, finałowego sezonu The Boys odbędzie się w 2026 roku. Pierwsze cztery sezony są dostępne na platformie Amazon Prime Video.