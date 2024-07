Dynasty Warriors: Origins - pierwsze informacje o fabule. Starożytne Chiny i walka z bezwzględnymi urzędnikami

fot. Koei Tecmo

Firmy Koei Tecmo i Omega Force ujawniły pierwsze informacje na temat fabuły w Dynasty Warriors: Origins, czyli nowej odsłonie serii, w której gracze będą walczyć z setkami przeciwników jednocześnie. Twórcy zdecydowali się na połączenie historycznych wydarzeń z fikcyjnymi elementami.

Akcja nadchodzącej produkcji osadzona zostanie w starożytnych Chinach w epoce Trzech Królestw, a konkretnie rok przed Powstaniem Żółtych Turbanów. Głównym bohaterem ma być mistrz sztuk walki, który cierpi na amnezję. Trafi on do wioski zmagającej się z problemem głodu, gdzie pozna sojuszników: pomagającego potrzebującym Zhanga Jiao oraz Guan Yu, wojownika walczącego z niesprawiedliwością instytucji państwowych. Razem staną do walki z bezdusznymi i zdeprawowanymi urzędnikami.

Dynasty Warriors: Origins ma zadebiutować w przyszłym roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.