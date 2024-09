Zwiastun 2. sezonu Dyplomatki z Netflixa. TA postać żyje?

Alex Bailey/Netflix

Netflix opublikował zwiastun 2. sezonu Dyplomatki i kilka zdjęć. Zapowiedź nadchodzącej części ujawnia, że Hal Wyler żyje po tym, co wydarzyło się w finale 1. sezonu. Choć jest trochę poobijany, to w pełni gotowy, by stać u boku swojej żony i wspierać ją w trakcie nadchodzących wydarzeń. Zobaczcie sami.

Dyplomatka - zwiastun 2. sezonu

Dyplomatka - zdjęcia z 2. sezonu

Dyplomatka - opis fabuły

Kate Wyler (Keri Russell) ma doświadczenie w służbie dyplomatycznej i lepiej radzi sobie w strefach dotkniętych kryzysem niż w towarzystwie z wyższych sfer. Właśnie planuje przejąć placówkę w Afganistanie, gdy Biały Dom krzyżuje jej plany, wysyłając ją do Londynu jako ambasadorkę Stanów Zjednoczonych. Zakulisowa działalność nie jest jej domeną, ale gdy wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym, umiejętności Kate wciąż okazują się przydatne. Przyjdzie jej zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem (Rufus Sewell). Hal nie chce już brać udziału w wojnach, ale dzielenie się światłem reflektorów z żoną, która zawsze stała w cieniu, może być jego najtrudniejszą misją w życiu.

Dajcie znać, czy czekacie na powrót Dyplomatki.