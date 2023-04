Dyplomatka - zwiastun serialu politycznego Netflixa. Za sterami scenarzystka Prezydenckiego pokera

fot. materiały prasowe

Dyplomatka to thriller polityczny Netflixa. Jego twórczynią i showrunnerką jest Deborah Cahn, która napisała scenariusze do sporej liczby odcinków hitu Prezydencki poker oraz kilka serialu Homeland. Tytułową rolę gra Keri Russell.

Dyplomatka - zwiastun

Dyplomatka

Dyplomatka - opis fabuły

Kate Wyler (Keri Russell) jest nową ambasadorką USA w Wielkiej Brytanii. Miała lecieć do Afganistanu, bo świetnie radzi sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak w zabytkowym domu wychodzi jej to słabiej. Wojna wisi na włosku na jednym kontynencie, a kipi na innym. Kate przyjdzie zażegnywać międzynarodowe kryzysy, zawierać strategiczne sojusze w Londynie i przystosowywać się do bycia w centrum wydarzeń, jednocześnie próbując ocalić małżeństwo z dyplomatą i gwiazdą polityki, Halem Wylerem (Rufus Sewell).

W obsadzie są także Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear, Ato Essandoh, Celia Imrie, Michael McKean, Nana Mensah, T’Nia Miller oraz Miguel Sandoval.

Dyplomatka - premiera w Netflixie już 20 kwietnia.