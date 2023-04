Spider-Man: Poprzez multiwersum - pełny zwiastun. Co tu się dzieje?! Armia Pajączków!

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Poprzez multiwersum ma pełny zwiastun, który odkrywa nowe karty o widowisku, ale niestety nie odnosi się do plotek. Zgodnie z nimi na ekranie mamy zobaczyć Pajączków znanych z MCU, a ściślej z superprodukcji Spider-Man: Bez drogi do domu. Są tu wersje grane przez Toma Hollanda, Andrew Garfielda oraz Tobeya Maguire'a. Miles Morales w podróżach pomiędzy światami multiwersum na chwilę ma wpaść do MCU. Trailer nie pokazuje tego, ale pada nawiązanie do MCU, ściślej do Doktora Strange'a i wydarzeń z Bez drogi do domu.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - zwiastun

Spider-Man: Poprzez multiwersum - grafiki

Spider-Man: Poprzez multiwersum

W obsadzie produkcji znajdują się Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Klauuya, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Greta Lee, Issa Rae, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham i Jason Schwartzman.

W filmie po wydarzeniach z poprzedniej produkcji multiwersum doznało uszkodzeń i złoczyńcy nie trafiają do tych światów, do których powinni. Miles Morales musi połączyć siły między innymi z Gwen Stacy i Spider-Manem 2099, aby naprawić całą sytuację. Głównym złoczyńcą produkcji będzie Spot.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - premiera filmu w USA i w Polsce już 2 czerwca 2023 roku.