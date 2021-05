Dyrektor generalny Disneya wyjaśnia podejście do oferty Premier Access

fot. Marvel

Od września ubiegłego roku na Disney+ funkcjonuje usługa Premier Access, która towarzyszyła m.in. filmowi Mulan. To oznacza, że subskrybenci Disney+ mogli wykupić za dodatkową opłatą dostęp do filmu, który jednocześnie trafił do otwartych kin.

Decyzją Disneya podobny los czeka film Wyprawa do dżungli, który trafi jednocześnie do kin oraz właśnie za pomocą Premier Access. Za dostęp do filmu trzeba zapłacić 29,99 dolarów. Oznacza to, że będzie to premiera hybrydowa, podobnie jak z Czarną Wdową, która pojawi się na początku lipca 2021 roku. Oczywiście będzie mieć to miejsce w krajach, w którym platforma Disney+ jest dostępna. Podczas spotkania inwestorów Bob Chapek, dyrektor generalny Disneya mówił:

Staramy się monitorować: czy konsumenci są gotowi na powrót do kin? Oczywiście powiedzmy, że 90% rynku krajowego jest w tej chwili otwarte. Jeśli chodzi o sondaże, jesteśmy podbudowani wzrostem zainteresowania powrotem do kin w przyszłości, ale jeśli spojrzymy np. na sprzedaż biletów z ostatniego weekendu i porównamy go ze średnią z trzech ostatnich lat sprzed pandemii koronawirusa, wynosi ona o 85% mniej w kraju i 67% poniżej w skali międzynarodowej.

Chapek uważa, że Premier Access daje Disneyowi możliwość sukcesywnego rozkręcania branży. Przy okazji kwota 29,99 USD dobrze sprawdza się w rodzinach i daje szansę osobom na wybór między bezpiecznym seansem w domu a wybraniem się do kina. Deadline twierdzi, że Disneyowi zależy na kinach i ich odbudowie, a te decyzje są tylko tymczasowe na obecny okres.