Dave Bautista o zwolnieniu Jamesa Gunna z 2018 roku. Aktor wytyka Disneyowi dawny błąd

fot. Marvel

2018 rok był trudny dla Marvel Studios oraz Disneya. Wówczas echem odbiło się w sieci zwolnienie Jamesa Gunna, reżysera serii Strażnicy Galaktyki. Stało się tak z uwagi na niestosowne tweety, które opublikował 10 lat wcześniej. Reakcja w sieci była oczekiwana - ludzie byli wściekli i dali temu wyraz w mediach społecznościowych. Wówczas aktywny był też Dave Bautista, który prywatnie jest też przyjacielem Gunna. Aktor wspomina ten okres w rozmowie z Colliderem z okazji premiery Armii umarłych.

Cała sytuacja ostatecznie zakończyła się dobrze. James Gunn został ponownie zatrudniony pół roku później i teraz szykuje się do zrobienia Strażników Galaktyki 3.

- W tamtym czasie cała ta sytuacja była kiepska. Czułem się, jakbym został pobity i mi grożono. Moje relacje z Disneyem też nie były najlepsze, ale czułem, że postępuje słusznie. Jako przyjaciel. Facet, który rzucił się dla mnie w ogień i zmienił moje życie był niesłusznie atakowany, a potem niesprawiedliwie go ukarano. Nie mógłbym żyć sam ze sobą, gdybym czegoś nie powiedział.

Dodaje, że według niego był to personalny atak na Jamesa Gunn o charakterze politycznym. Mówi też otwarcie, że jego zdaniem Disney popełnił błąd.

- Disney... oni popełnili błąd i podjęli pochopną decyzję. Potem ostatecznie postąpili słusznie, co też warto zaznaczyć. By Disney cofnął się o krok i powiedział: "Popełniliśmy błąd, ponownie zatrudniamy Jamesa" - to wiele mówi o nich samych i nie chcę tego faktu przemilczeć. Sami zostawili siebie na lodzie, a nie musieli tego robić. Mogli żyć i pracować dalej bez niego, a następni Strażnicy też by zarobili kupę pieniędzy, bo ludzie by poszli to obejrzeć z uwagi na to, jak są zaangażowani w historię tych postaci. Disney jednak zrobił inaczej i postąpili słusznie.

Zwraca uwagę że cała sytuacja opóźniła Strażników Galaktyki 3, bo przez to Warner Bros. zatrudniło Gunna do Legionu samobójców 2. Zapowiada też, że trzecia część ma zamknąć opowiadaną historię.

Sam reżyser tłumaczył, że dla niego będzie to pożegnanie z tą grupą superbohaterów. Gunn wyjawił też, że piosenki do scen zostały już wybrane.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1392937389232836609