Wyprawa do dżungli - premiera filmu Disneya w kinach oraz w VOD. Jest decyzja

Disney ogłosił, że superprodukcja Wyprawa do dżungli będzie mieć premierę w kinach oraz w platformie Disney+ już 30 lipca 2021 roku. Będzie to udostępnione w funkcjonalności Premiere Access - za dostęp do filmu trzeba zapłacić 29,99 dolarów, gdy już ma się subskrypcję. Oznacza to, że będzie to premiera hybrydowa, podobnie jak z Czarną Wdową, która pojawi się na początku lipca 2021 roku. Oczywiście będzie mieć to miejsce w krajach, w którym platforma Disney+ jest dostępna.

Informację ogłosił w mediach społecznościowych sam Dwayne Johnson. Zobaczcie sami:

Jak donosi portal Deadline, Disney zaprezentował filmowcom opcję do wyboru, jak wprowadzić film do dystrybucji. Podobno motywacją był fakt, że Brazylia i Europa mają zamknięte kina, choć od czerwca mają się otwierać. Biorąc pod uwagę fakt, że nadal tylko część krajów Europy ma Disney+, motywacja wydaje się co najmniej dziwna.

Do tej pory Disney podjął decyzję, by do platformy Disney+ trafiły takie filmy jak Raya i ostatni smok, Cruella i Czarna Wdowa. Wszystkie w funkcji Premiere Access, którą w 2020 roku rozpoczęła premiera Mulan. Deadline twierdzi, że Disneyowi zależy na kinach i ich odbudowie, a te decyzje są tylko tymczasowe na obecny okres.

Glenn Ficarra, John Requa, Josh Goldstein, Michael Green i John Norville są autorami scenariusza. Za kamerą stoi Jaume Collet-Serra.

Wyprawa do dżungli - premiera w Polsce tylko w kinach, ponieważ Disney+ wciąż jest u nas niedostępne.