Dystrykt 10 powstanie? Reżyser nie pozostawia wątpliwości

Źródło: materiały prasowe

Dystrykt 9 pojawił się znikąd i stał się zaskakującym hitem. Nie był to w końcu film wyprodukowany przez Hollywood, a został on niezależnie sfinansowany i stworzony w RPA. Udało się go stworzyć dzięki działaniom Petera Jacksona, który wspierał reżysera. Przez lata wiele słyszeliśmy o potencjalnym sequelu zwanym Dystrykt 10, ale nic z tego nie wychodziło. Dzięki tweetowi z 26 lutego 2021 roku wydaje się, że w końcu temat się rozwija i jesteśmy bliżej realizacji kontynuacji, niż kiedykolwiek wcześniej. Neill Blomkamp potwierdził, że nad tym pracują.

W tweecie zdradził też, że osobiście pracuje nad scenariuszem razem ze swoją stałą współpracowniczką Terri Tatchell oraz Sharlto Copleyem, który w filmie Dystrykt 9 grał główną rolę.

https://twitter.com/NeillBlomkamp/status/1365167374421225473

Na obecną chwilę potencjalne informacje o przygotowanej historii nie są znane. Przez lata były różne plotki i wypowiedzi, ale z uwagi na czas, który minął niewątpliwie pomysły Blomkampa ewoluowały. Być może wkrótce, gdy skończą pisać scenariusz, zostaną ujawniono dodatkowe informacje.

Przypomnijmy że Dystrykt 9 w 2009 roku zebrał 210 mln dolarów przy budżecie zaledwie 30 mln dolarów.