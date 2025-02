Smarzowski pracuje nad zaskakującym projektem. Nie jest to film ani serial

foto. materiały prasowe

W zeszłym roku Wojciech Smarzowski zakończył prace nad filmem zatytułowanym Dom dobry sen zły, który dotyka ważnego tematu przemocy domowej i tego, jak otoczenie ignoruje ten problem. W głównych rolach zobaczymy Agatę Turkot i Tomasza Schuchardta. Produkcja trafi na ekrany kin w całej Polsce 7 listopada. Jak udało nam się ustalić, reżyser zajął się już nowym projektem. O dziwo, nie będzie to ani film, ani serial. Smarzowski postanowił zrealizować dla Telewizji Polskiej spektakl na podstawie Winnego autorstwa Stanisława Brejdyganta. Sztuka była grana z wielkimi sukcesami w warszawskim Teatrze Polonia od 2018 roku.

Winny to pasjonująca opowieść o losie wrażliwego na cudzą krzywdę człowieka, którego zmiażdżyła historia. Akcja rozgrywa się w więzieniu, gdzie osadzony jest Bartek Sowiński. Mężczyzna sam wymusił na prokuraturze skazanie go za zabójstwo, które popełnił wiele lat wcześniej, w czasie wojny. Po latach udręki, dźwigania tej strasznej tajemnicy, nareszcie spotkała go „upragniona kara”. Teraz nagrywa swoje wspomnienia, które układają się w przejmujące wyznanie winy, a przy okazji są niezwykłą lekcją polskiej historii. Kim byli dla niego Samuel i Sara, których zabił? Dlaczego ten dobry i szlachetny człowiek dokonał tak strasznego czynu?

W spektaklu Wojciecha Smarzowskiego – tak samo jak w sztuce teatralnej – w rolę Bartka Sowińskiego wcieli się Stanisław Brejdygant. Jednak z tego, co udało nam się ustalić, zmieniona zostanie forma opowieści. Na deskach teatru widzowie słuchali spowiedzi tylko jednej osoby. Z racji tego, że zmianie ulega medium, reżyser postanowił trochę zdynamizować opowieść i wprowadzić więcej postaci.

To nie jest pierwszy raz, gdy Smarzowski ekranizuje spektakl dla Teatru Telewizji. Pierwszą jego sztuką była Krucjata (2001 rok) na podstawie powieści Jacka Głębskiego o tym samym tytule. To opowieść o młodym, pełnym zapału lekarzu psychiatrze, pragnącym dogłębnie poznać tajniki zawodu, a przede wszystkim lepiej zrozumieć swoich podopiecznych. Mężczyzna postanawia więc zgłosić się na trzy miesiące do szpitala psychiatrycznego jako pacjent. O eksperymencie informuje tylko bezpośredniego przełożonego i ordynatora jednego z oddziałów w prowincjonalnym zakładzie, gdzie zamierza odbyć "kurację". Szef, prof. Walas, a także zaprzyjaźniony z nim prof. Zimiński ostrzegają młodego zapaleńca, że pomysł jest z wielu względów ryzykowny. Doktor Andrzej Majer upiera się jednak, że przejdzie taką samą drogę, jaką musi odbyć każdy pacjent szpitala psychiatrycznego z rozpoznaniem schizofrenii. W głównej roli wystąpił Bartłomiej Topa, a partnerowali mu Krzysztof Pieczyński, Jerzy Łapiński, Paweł Wilczak, Arkadiusz Jakubik, Andrzej Mastalerz, Marian Dziędziel i Dorota Sadowska. Spektakl można oglądać za darmo na platformie TVP VOD.

Telewizja Polska nie podała jeszcze daty premiery Winnego. Wiemy jednak, że ma się ona odbyć jeszcze w tym roku. Prace na planie właśnie trwają.