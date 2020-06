Dzień wagarowicza: przeczytaj fragment horroru Ziębińskiego

Robert Ziębiński, dziennikarz i pisarz, tym razem napisał powieść w stylu klasycznych horrorów gore z bestiami w rolach głównych, a w tle z komunistyczną Polską.

Dzień wagarowicza ukaże się nakładem Rebisu już 16 czerwca. Przeczytajcie fragment tej książki:

Olga Winawiczowa znów spojrzała na królika w klatce. Rana, którą zadała zwierzakowi, powinna go zabić. Organizm zwierzęcia nie ma na tyle rozwiniętych zdolności regeneracyjnych, by zatamować tak rozległy upływ krwi. Zresztą przez ostatnie miesiące widziała niejednego królika, który padał od zadanych ran.

Serum testowała na świniach, królikach, psach, a nawet krowach. Chciała mieć pewność, że to, co odkryła, nie jest przypadkiem i że nie ogranicza się tylko do królików.

Już raz się cieszyła. Doskonale pamiętała ten dzień. Ze wszystkich zwierząt, jakie poddała tego dnia eksperymentom, nie zdechły dwa króliki. To była parka. Nazwała je Doris i Rock. Mimo że szczerze nie znosiła wszystkiego, co wiązało się z Ameryką, miłości do filmów z Doris Day i Rockiem Hudsonem wyprzeć się nie mogła. A więc Doris i Rock. Dwie puszyste kule. Ta para nie tylko nie wykrwawiła się na śmierć, ale stało się to, co planowała: rany się zasklepiły. Teoria o tym, że można przeprogramować komórki w komórki macierzyste i przyspieszyć proces regeneracji, przestała być teorią. Stawała się faktem. Olga patrzyła na zwierzątka, których ciałka nie nosiły żadnych śladów niedawnych obrażeń, i była z siebie dumna.

To wtedy poszła wysłać telegram do Moskwy. Udało się. Plan, który ułożyli z generałem, przestawał być tylko mrzonką.

Dlatego gdy wróciła do laboratorium, nie mogła uwierzyć w to, co ukazało się jej oczom. Białe futerko Doris całe było pokryte krwią. Królica obijała się o ściany klatki jak oszalała. Obok zaś leżało coś, co przypominało czerwoną szmatę do podłogi. Wciąż mokrą, mimo iż ktoś włożył sporo pracy w jej wykręcanie. To był Rock czy raczej to, co z niego zostało.