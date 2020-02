Dzień żywych trupów - kultowy film Romero doczeka się serialowej wersji od Syfy

Stacja Syfy dała zielone światło na stworzenie serialu Day of the Dead i pełnego sezonu liczącego dziesięć odcinków. Spekuluje się, że produkcja inspirowana filmem Dzień żywych trupów zadebiutuje w 2021 roku. Stacja przy okazji zamówiła także serial The Surrealtor.

Będzie to serial oparty o kultowy film George'a A. Romero z 1985 roku. Za scenariusz odpowiedzialni będą Jeda Elinoffa i Scotta Thomasa, którzy także pojawią się w serialu jako aktorzy. Stan Spry, Jeff Holland, Drew Brown, Robert Dudelson, James Dudelson i Jordan Kizwani są producentami wykonawczymi. Całość będzie realizowana przez Cartel Entertainment i HiTide Studios.