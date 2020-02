Matrix 4 - helikopter i wybuchy na planie. Ellen Hollman ze Spartakusa w obsadzie [WIDEO]

Przecieki z planu zdradzają, że film The Matrix 4 w naprawdę sporej mierze korzysta z praktycznych efektów, a kaskaderzy robią na planie wiele niebezpiecznych akcji. Eksplozja na planie w San Francisco okazała się niestety silniejsza, niż zakładano, powodując zniszczenia i straty. Wybuch stopił wart kilka tysięcy dolarów plastik, lampy budowlane, a także poprzesuwał (czy jak piszą niektórzy - poprzewracał) auta. Jak podaje NBC Bay Area, sporo osób czuje pewien niepokój związany z produkcją. Między budynkami latał też śmigłowiec...

Na nagraniach sama eksplozja i lot śmigłowca prezentuje się niezwykle widowiskowo. Zobaczcie amatorskie wideo:



Według najnowszych doniesień (The Wrap) w filmie Matrix 4 zobaczymy znaną z seriali Spartakus: Krew i Piach i Into the Badlands: Kraina bezprawia Ellen Hollman. Nie zdradzono jeszcze, w kogo wcieli się aktorka. Można jednak wysnuć pewne wnioski z pewnych szczegółów. Aktorka jest mistrzynią Jiu Jitsu, a niedawno zmieniła też fryzurę - mówi się, że do nowej roli (przypomnijmy, że do tej pory nosiła długie blond włosy, teraz zaś skróciła je i zafarbowała na czarno). Wielu fanów sugeruje więc, że Hollman zagra... młodą Trinity. Wcielająca się w oryginalną Trinity Carrie-Anne Moss również występuje w filmie, ale od dawna mówi się przecież o obecnych w fabule młodszych wersjach bogaterów.

Wcześniej ogłoszono, że w filmie zagrają Alum Brian J. Smith, Eréndira Ibarra, Max Riemelt i Jonathan Groff.



W głównej obsadzie filmu Matrix 4 są Priyanka Chopra, Toby Onwumere, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris i Jessica Henwick. Do swoich ról z trylogii w nowej części powrócą Keanu Reeves i Jada Pinkett Smith.

Reżyserką filmu jest Lana Wachowski, która miała również swój udział przy tworzeniu scenariusza, za który odpowiadają Aleksandar Hemon i David Mitchell.

Poniżej instagramowy wpis potwierdzający doniesienia:



Matrix 4 - premiera filmu wyznaczona została na 21 maja 2021 roku.