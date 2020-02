The Dark Pictures Anthology: Little Hope - horror na pierwszym zwiastunie

Po wizycie na pokładzie okrętu Ourang Medan, który był centralnym miejscem akcji gry The Dark Pictures: Man of Medan, przeniesiemy się do Little Hope, małego miasteczka z tajemnicą i niebezpiecznymi zjawiskami. Twórcy Until Dawn zaprezentowali zwiastun nowej produkcji Little Hope, który pokazuje, że ponownie będzie to emocjonująca i pełna wrażeń przygoda.

The Dark Pictures: Little Hope nie na doprecyzowanej daty premiery. Wiadomo, że tytuł zostanie wydany na PC, PS4 oraz Xbox One i stanie się to podczas tegorocznego lata. Na bliższe szczegółu będziemy jednak musieli poczekać.

Uwięzieni i odizolowani w opuszczonym mieście Little Hope, czwórka studentów i ich profesor muszą uciec przed koszmarnymi wizjami, które nieubłaganie pokazują się przez mgłę. Podróżując przez miasto w poszukiwaniu drogi ucieczki, muszą zrozumieć znaczenie tych wydarzeń i to, jak są one z nimi powiązane.

Little Hope jest drugą z serii zaplanowanych gier, które będą wliczały się do cyklu Dark Pictures. Według oficjalnych informacji, cały cykl ma liczyć aż osiem takich produkcji.