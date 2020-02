The Batman pokazał strój, ale w komiksach miał ich o wiele więcej. Znacie te najlepsze?

Kilka dni temu reżyser The Batman, Matt Reeves, zaprezentował w sieci wideo, będące de facto fragmentem materiału testowego - to w nim Robert Pattinson po raz pierwszy pokazał się nam w stroju Mrocznego Rycerza. Choć ujęcie nie odkrywa przed widzem w tej kwestii wszystkich kart, to pozwala dostrzec mniej lub bardziej wyraźne nawiązania do gier i komiksów poświęconych herosowi; więc na ten temat przeczytacie w tym miejscu. Czas jednak najwyższy, aby przyjrzeć się najlepszym komiksowym kostiumom superbohatera.

W zeszłym roku minęło 80 lat od debiutu Batmana w świecie powieści graficznych. Przez ten czas jego strój zmieniał się i tym zmianom podlega nadal, choć prawie zawsze odnajdziemy w nim elementy wspólne, jak choćby znajdujący się na klatce piersiowej symbol nietoperza czy charakterystyczną pelerynę. Trzeba przyznać, że jest w czym wybierać, gdyż Mroczny Rycerz pokazywał się już czytelnikom komiksów w stroju przywodzącym na myśl zebrę, w ZSRR paradował z dziwnie znajomym nakryciem głowy, na którą jeszcze innym razem założył czaszkę wielkiego nietoperza... Przekonajcie się sami.

Batman - najlepsze stroje w komiksowej historii herosa

Tęczowe stroje Batmana - rok 1957

The Batman zadebiutuje na ekranach kin 25 czerwca przyszłego roku.