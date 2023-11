Dziewczyna influencera - polski film o internetowych celebrytach. Zobaczcie pierwsze zdjęcia

Fot. Karina Rezner

Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu Dziewczyny influencera, które możecie zobaczyć poniżej. To nowy polski film o internetowych celebrytach, którzy choć na pozór wiodą idealne życie, skrywają także mroczne sekrety.

Oficjalny opis filmu:

Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów. Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się z seksowną fit-blogerką Paulą (Joanna Koroniewska-Dowbor), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.

W rolach głównych zobaczymy: debiutującą Karinę Rezner, Olgę Kalicką (Dziewczyny z Dubaju), Kamila Wodkę (Sexify), Mateusza Banasiuka (Furioza), Joannę Koroniewską-Dowbor (M jak miłość), Rafała Królikowskiego (Planeta Singli. Osiem historii), Magdalenę Czerwińską (Johnny), Karolinę Szymczak (Polityka), Dominikę Kachlik (O psie, który jeździł koleją), Michała Piróga i Patryka Szwichtenberga (Stulecie winnych).

W filmie pojawią się także internetowe sławy. Wśród nich, m.in.: współzałożyciel i współwłaściciel Fame MMA Wojtek Gola, influencerzy i influencerki: Mrs. Lillyy, Grupa 6IXTEEN, Barbara Sarah Szczypiór „Barbeliciouss", modelka Anna Maria Olbrycht oraz model i twarz marek Campari, Bvlgari, Aston Marin - Kevin Lutolf.

Dziewczyna influencera - film w polskich kinach od 2 lutego 2024 roku.

Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się na seans. Czekamy na wasze komentarze!